ЗАМАНА - Воспитанник ФК «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов провел борцовский прием против соперника

Воспитанник ФК «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов провел борцовский прием против соперника

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30 мая, 2023. Вторник 01:20
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Воспитанник ФК «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов провел борцовский прием против соперника

Воспитанник академии футбольного клуба Англии «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов стал известен в сети благодаря проведенному борцовскому приему прямо в процессе игры.

Воспитанник ФК «Манчестер Сити» Мухаммад Ибрагимов провел борцовский прием против соперника

Дагестанец попытался бросить противника на прогиб.

Запись с этим действием парень опубликовал у себя в социальных сетях, подписав пост так: «Он, правда, достал меня».

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