В Школе имени А. Карпова состоялся лично- командный чемпионат Дагестана по русским шашкам

27 - 28 мая 2023 года в Школе им. А. Карпова состоялся лично- командный чемпионат Дагестана по русским шашкам.

Участие в чемпионате приняли 28 шашистов из 12 городов и районов республики. Чемпионат прошел в девять туров по швейцарской системе в форматах классика и блиц.

Итоги двухдневной борьбы таковы:

Командный зачёт:

1. г. Хасавюрт - 15 очков

2. г. Кизилюрт - 12 очков

3. г. Махачкала- 11 очков.

Личный зачёт( классика, 20 м.+10 с.)

Юнусов Салман - 7,5 очка , Хасавюрт,

Исраилов Рустам-7,5 очка, Хасавюрт,

Алиев Шамил - 6,5 очка, Махачкала.

Личный зачёт ( блиц, 3 м.+2с.)

Омаров Магомедали, 7,0 очков, (Леваши),

Исмаилов Исмаил, 7,0 очков, (Хучни),

Алиев Шамиль, 6,0, (Махачкала).

Команда-победительница и призёры награждены кубками и дипломами.

Победители и призёры в формате классика и блиц награжден медалями и дипломами.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда республики для участия в объединённом чемпионате ЮФО - СКФО, который состоится в г. Сочи.



