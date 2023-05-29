Участие в чемпионате приняли 28 шашистов из 12 городов и районов республики. Чемпионат прошел в девять туров по швейцарской системе в форматах классика и блиц.
Итоги двухдневной борьбы таковы:
Командный зачёт:
1. г. Хасавюрт - 15 очков
2. г. Кизилюрт - 12 очков
3. г. Махачкала- 11 очков.
Личный зачёт( классика, 20 м.+10 с.)
Юнусов Салман - 7,5 очка , Хасавюрт,
Исраилов Рустам-7,5 очка, Хасавюрт,
Алиев Шамил - 6,5 очка, Махачкала.
Личный зачёт ( блиц, 3 м.+2с.)
Омаров Магомедали, 7,0 очков, (Леваши),
Исмаилов Исмаил, 7,0 очков, (Хучни),
Алиев Шамиль, 6,0, (Махачкала).
Команда-победительница и призёры награждены кубками и дипломами.
Победители и призёры в формате классика и блиц награжден медалями и дипломами.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда республики для участия в объединённом чемпионате ЮФО - СКФО, который состоится в г. Сочи.