"В Дагестане начался республиканский чемпионат "Абилимпикс". В нем участвуют 140 человек с ОВЗ. Соревнования состоятся в 28 категориях. Организацией мероприятия занимаются примерно 80 волонтеров", — заявляет пресс-служба.
В Дагестане открыли чемпионат "Абилимпикс" для людей с ОВЗ
- Автор Дарья
- 27 мая, 2023. Суббота 03:27
Чемпионат по профессиональному мастерству для граждан с ОВЗ стартовал в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального центра опережающей профессиональной подготовки.
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