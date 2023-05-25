Гаджи Гаджиев: «Мы тоже хотим в Премьер-лигу, но не имеем при этом права выбросить десятки миллионов рублей на ветер»

Клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую в следующем сезоне играть в Первой лиге.

«Динамо» также подавало заявку на получение лицензии РФС-1 – для выступлений в российской Премьер-лиге, но в этот раз вынуждено было отказаться от дальнейшей борьбы за нее. По каким причинам – объяснил президент «Динамо» Гаджи Гаджиев.

– Я уже комментировал эту тему для ряда СМИ, но скажу снова, если остаются вопросы. Мы тоже хотим играть в Премьер-лиге, как и наши конкуренты. Но помимо нашего желания, нужно еще получить лицензию первой категории. Вопрос перехода команд из Первой лиги в Премьер-лигу, вопрос лицензирования клубов обсуждался в прошлом году на совместном совещании руководителей РПЛ, ФНЛ, Минспорта, РФС. На том совещании как раз говорилось, что этот переход может стать проблемой из-за обязательности Fan ID в Премьер-лиге.

Если говорить конкретно о нашей ситуации в этом сезоне, то, допустим, мы получаем право играть в стыковых матчах, что совсем не гарантировано. Выйдем ли мы в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей – тоже неизвестно. При этом нас не допустят до стыковых матчей, если мы не заплатим за эту дорогостоящую систему идентификации болельщиков.

Предположим, мы заключаем договор на установку этой системы, но в итоге не проходим в РПЛ. Получается так, что деньги заплачены зря. У нас нет нескольких десятков миллионов рублей, которые мы в данной конкретной ситуации должны были бы фактически выбросить. Мне кажется, что в этой ситуации правильнее хотя бы часть этих средств направить на подготовку резерва. Мы, в частности, планируем выступление молодежной команды «Динамо» во второй лиге уже в предстоящем сезоне. Кроме того, нам нужно создать более качественные условия для нашей школы, в которой сейчас тренируются 200 мальчишек.

– Получается, «Динамо» даже в случае попадания в зону стыковых матчей не будет к ним допущено. При таком положении вещей остается ли у команды мотивация провести оставшиеся игры на максимуме своих возможностей?

– Вопросов по мотивации нет вообще! У нас коллектив сформировался два года назад. И у меня нет совершенно никаких оснований беспокоиться о мотивации. Мы можем выиграть матч, можем проиграть, но уступать никому не будем. Можно назвать одну-две игры, в которых соперник, вероятно, имел реальное превосходство над нами. В остальных матчах, включая встречи с лидерами Первой лиги, «Динамо» выглядело достойным оппонентом.