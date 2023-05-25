Пресс-служба «Динамо» опубликовала информацию по этому поводу, ссылаясь на президента клуба Гаджи Гаджиева.
Махачкалинское «Динамо» отказалось от притязаний на выход в премьер-лигу
- Автор Дарья
- 25 мая, 2023. Четверг 14:32
Махачкалинский клуб «Динамо» не стал направлять заявку на получение лицензии, требуемой для участия в премьер-лиге. Команду не допустят к стыковым играм за путевку в РПЛ, даже в том случае, если она выиграет достаточно высокое для этого место, информирует сетевое издание "Молодежь Дагестана".
Как он объяснил, препятствием для клуба стала необходимость установки на домашней арене дорогостоящей системы идентификации болельщиков Fan ID (ее стоимость составляет 25–50 миллионов рублей, уточняет «Молодежка»).
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