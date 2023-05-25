Махачкалинский клуб «Динамо» не стал направлять заявку на получение лицензии, требуемой для участия в премьер-лиге. Команду не допустят к стыковым играм за путевку в РПЛ, даже в том случае, если она выиграет достаточно высокое для этого место, информирует сетевое издание "Молодежь Дагестана".