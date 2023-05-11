Муслиму Гаджимагомедову удалось выйти в полуфинал Чемпионата мира по боксу

Автор Дарья |||

Дагестанец Муслим Гаджимагомедов с успехом прошел в полуфинал Чемпионата мира по боксу, который идет в эти дни в Ташкенте.