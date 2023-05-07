ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Нефтехимиком»

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Нефтехимиком»

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07 мая, 2023. Воскресенье 02:51
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Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Нефтехимиком»

Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в матче с «Нефтехимиком» в игре 30-го тура Первой лиги. 

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Нефтехимиком»

Махачкалинцы отправили в ворота противника 2 безответных мяча. Голы забили Алимхан Зайнивов и Залимхан Юсупов.

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