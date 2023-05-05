Боксер Муслим Гаджимагомедов начал чемпионат мира с победы

Сражение прошло в весе до 92 кг. «Первый поединок всегда бывает сложным, тем более, что длительное время, как и все, пребывал в ожидании участия в чемпионате мира. Противник также не из слабых, хороший боксер из Франции. Рад, что получилось пройти в следующую стадию, буду и дальше прибавлять», – высказался дагестанский боксер. Муслим Гаджимагомедов вышел в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте.