Сражение прошло в весе до 92 кг. «Первый поединок всегда бывает сложным, тем более, что длительное время, как и все, пребывал в ожидании участия в чемпионате мира. Противник также не из слабых, хороший боксер из Франции. Рад, что получилось пройти в следующую стадию, буду и дальше прибавлять», – высказался дагестанский боксер. Муслим Гаджимагомедов вышел в 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в столице Узбекистана Ташкенте.
Боксер Муслим Гаджимагомедов начал чемпионат мира с победы
- Автор Дарья
- 05 мая, 2023. Пятница 15:29
Спортсмен из Дагестана Муслим Гаджимагомедов одержал победу в поединке с представителем Франции Сохе Боуафиа.
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