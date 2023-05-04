Игра пройдет 7 мая в Ставрополе на стадионе «Динамо». Старт матча – в 14:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 14 очков и находятся на 5-м месте, ставропольское «Динамо» имеет 18 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.
Махачкалинский клуб «Легион» сыграет в гостевом матче со ставропольским «Динамо» в игре 27-го тура Второй лиги.
Игра пройдет 7 мая в Ставрополе на стадионе «Динамо». Старт матча – в 14:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 14 очков и находятся на 5-м месте, ставропольское «Динамо» имеет 18 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице подгруппы 1Б.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..