Матч состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «Анжи–Арена». Старт игры – в 16:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 41 очко и находятся на 6 месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет на родном поле с «Нефтехимиками» из Нижнекамска в игре 30-го тура Первой лиги.
Матч состоится в субботу, 6 мая, на стадионе «Анжи–Арена». Старт игры – в 16:00 ч.
Махачкалинцы имеют на своем счету 41 очко и находятся на 6 месте в турнирной таблице.
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