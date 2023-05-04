ЗАМАНА - Боксер из Дагестана Расул Магомедов выиграл серебро на первенстве Европы

Боксер из Дагестана Расул Магомедов выиграл серебро на первенстве Европы

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04 мая, 2023. Четверг 13:12
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Боксер из Дагестана Расул Магомедов выиграл серебро на первенстве Европы

Дагестанский спортсмен Расул Магомедов выиграл второе место на первенстве Европы по боксу среди юниоров, которое прошло в Ереване, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Боксер из Дагестана Расул Магомедов выиграл серебро на первенстве Европы

Соревнования прошли среди юношей 17-18 лет. Дагестанец Расул Магомедов выиграл серебро в весовой категории до 54 кг.

В борьбе за золотую медаль он уступил представителю Грузии Гору Айвазяну.

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