«Никаких подписанных договоров нет. 21 октября в Абу‑Даби пройдет турнир, скорее всего, я буду там», – рассказал Ислам.
Известному дагестанцу сейчас 31 год. За время выступления в ММА он провел 25 сражений, потерпев лишь одну неудачу.
Знаменитый спортсмен Ислам Махачев планирует провести следующее сражение 21 октября в Абу-Даби. Об этом дагестанец рассказал в рамках Кавказской инвестиционной выставки-2023, которая проходит в эти дни в городе МинВоды.
«Никаких подписанных договоров нет. 21 октября в Абу‑Даби пройдет турнир, скорее всего, я буду там», – рассказал Ислам.
Известному дагестанцу сейчас 31 год. За время выступления в ММА он провел 25 сражений, потерпев лишь одну неудачу.
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