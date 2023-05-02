Дагестанская спортсменка Дарья Кононенко выиграла два золота на турнире по бадминтону в Ростове-на-Дону

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Спортсменка Дарья Кононенко с успехом показала себя на соревнованиях по бадминтону всероссийской серии Гран-при «Ростов-Дон 2023».