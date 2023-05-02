Еще 8 медалей выиграли легкоатлеты из Дагестана на чемпионате России в Сочи

Автор Дарья |||

Легкоатлеты из Дагестана с поражением опорно-двигательного аппарата выиграли восемь медалей во 2 день всероссийских соревнований по длинным метаниям в Сочи.