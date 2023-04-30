ЗАМАНА - В Махачкале прошел футбольный турнир, приуроченный к 100-летию "Динамо"

В Махачкале прошел футбольный турнир, приуроченный к 100-летию "Динамо"

Автор
30 апреля, 2023. Воскресенье 20:44
|||
В Махачкале прошел футбольный турнир, приуроченный к 100-летию &quot;Динамо&quot;

В Республиканской ДЮСШ состоялся футбольный турнир, посвященный участникам и погибшим в СВО, который был приурочен к 100-летнему юбилею общества "Динамо".

В Махачкале прошел футбольный турнир, приуроченный к 100-летию "Динамо"

В мероприятии поучаствовало 16 команд, представляющих силовые ведомства. В прошлом месяце в Дагестане провели футбольный турнир "Спорт против наркотиков", который аналогичным образом приурочили к 100-летию общества "Динамо". Приняли участие в соревнованиях в тот раз более 450 детей, выступивших в 5 возрастных категориях.

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top