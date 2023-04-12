Матч пройдет 15 апреля на стадионе «ВТБ-Арена».
У махачкалинцев на счету 37 набранных очков, они находятся на 6 месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» поедет в Москву на игру против «Родины» в рамках 27-го тура Первой лиги.
Матч пройдет 15 апреля на стадионе «ВТБ-Арена».
У махачкалинцев на счету 37 набранных очков, они находятся на 6 месте в турнирной таблице.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..