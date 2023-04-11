Матч прошел со счетом 2:1 не в пользу команды футболиста из Дагестана.
Для Сулейманова этот гол стал первым с ноября минувшего года. В общем на его счету теперь 5 голов и 5 результативных передач в 26 играх чемпионата.
Дагестанец Магомед-Шапи Сулейманов, который играет за «Хапоэль», отличился забитым голом в ворота «Маккаби» в игре израильского чемпионата.
Матч прошел со счетом 2:1 не в пользу команды футболиста из Дагестана.
Для Сулейманова этот гол стал первым с ноября минувшего года. В общем на его счету теперь 5 голов и 5 результативных передач в 26 играх чемпионата.
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