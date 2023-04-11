ЗАМАНА - Дагестанец Магомед-Шапи Сулейманов отметился голом в чемпионате Израиля

Дагестанец Магомед-Шапи Сулейманов отметился голом в чемпионате Израиля

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11 апреля, 2023. Вторник 13:46
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Дагестанец Магомед-Шапи Сулейманов отметился голом в чемпионате Израиля

Дагестанец Магомед-Шапи Сулейманов, который играет за «Хапоэль», отличился забитым голом в ворота «Маккаби» в игре израильского чемпионата.

Дагестанец Магомед-Шапи Сулейманов отметился голом в чемпионате Израиля

Матч прошел со счетом 2:1 не в пользу команды футболиста из Дагестана.

Для Сулейманова этот гол стал первым с ноября минувшего года. В общем на его счету теперь 5 голов и 5 результативных передач в 26 играх чемпионата.

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