ЗАМАНА - В Дагестане отметят 100-летний юбилей ВФСО «Динамо»

В Дагестане отметят 100-летний юбилей ВФСО «Динамо»

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10 апреля, 2023. Понедельник 13:51
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В Дагестане отметят 100-летний юбилей ВФСО «Динамо»

100-летний юбилей «Динамо» отметят в Махачкале и дагестанских муниципалитетах, проинформировала пресс-служба Министерства спорта Дагестана.

В Дагестане отметят 100-летний юбилей ВФСО «Динамо»

15 апреля в махачкалинском СШОР «Динамо» состоится турнир по вольной борьбе, а 16 апреля в СШОР по боксу имени Гайдарбека Гайдарбекова – турнир по боксу. 18 апреля в РДЮСШ Министерства образования и науки региона пройдут спортивный фестиваль и дружеский матч по футболу между ветеранами «Динамо» и ветеранами республиканского спорта.

22 апреля в Каспийске, на «Анжи Арене», до старта игры «Динамо» – «Енисей» состоится акция, посвященная юбилею ВФСО «Динамо».

25 апреля в Махачкале, в Доме дружбы, запланировано торжественное мероприятие, посвященное 100-летию организации.

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