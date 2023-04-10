Матч завершился со счетом 2:0 в пользу махачкалинцев.
Голы в этой игре сделали футболисты Аким Абдоков и Гаджимурад Абдуллаев.
Махачкалинский клуб имеет на своем счету 17 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице.
«Легион» в гостевой игре 23-го тура Второй лиги одержал победу над «Аланией-2» во Владикавказе.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу махачкалинцев.
Голы в этой игре сделали футболисты Аким Абдоков и Гаджимурад Абдуллаев.
Махачкалинский клуб имеет на своем счету 17 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице.
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