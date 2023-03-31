Игра пройдет 2 апреля на стадионе «Анжи Арена».
Махачкалинцы имеют на своем счету 33 набранных очка и находятся на 9-й строчке в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Динамо» на домашнем поле сыграет с «Балтикой» из Калининграда. Это будет матч 25-го тура Первой лиги.
Игра пройдет 2 апреля на стадионе «Анжи Арена».
Махачкалинцы имеют на своем счету 33 набранных очка и находятся на 9-й строчке в турнирной таблице.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..