ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону»

Махачкалинское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону»

Автор
27 марта, 2023. Понедельник 02:10
|||
Махачкалинское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону»

Махачкалинский клуб «Динамо» проиграл тольяттинскому «Акрону» в выездной игре 24-го тура Первой лиги.

Махачкалинское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону»

Матч состоялся в Жигулевске, завершившись со счетом 2:0 в пользу «Акрона», который сделал гол в ворота махачкалинской команды по разу в каждом из таймов.

Дагестанцы, несмотря на неудачу, все еще находятся в середине турнирной таблицы чемпионата.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top