Махачкалинское «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону»

Матч состоялся в Жигулевске, завершившись со счетом 2:0 в пользу «Акрона», который сделал гол в ворота махачкалинской команды по разу в каждом из таймов.

Дагестанцы, несмотря на неудачу, все еще находятся в середине турнирной таблицы чемпионата.