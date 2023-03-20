Усман Нурмагомедов за бой на Bellator 292 заработал более 100 тысяч долларов

Автор Дарья |||

Усману Нурмагомедову заплатили 150 000 долларов за бой с Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292, информирует BJPenn.