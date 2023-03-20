Зайнуков имеет в арсенале 13 побед и 4 неудачи.
Отныне у россиянина 3 победы в одной из сильнейших лиг ОАЭ.
Россиянин Маккашарип Зайнуков стал победителем по единогласному решению судей в сражении с Алексом Да Силва Коэльо на турнире в Абу-Даби.
Зайнуков имеет в арсенале 13 побед и 4 неудачи.
Отныне у россиянина 3 победы в одной из сильнейших лиг ОАЭ.
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