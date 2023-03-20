ЗАМАНА - В Дагестане туристический сезон стартовал с масштабного горного забега

В Дагестане туристический сезон стартовал с масштабного горного забега

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20 марта, 2023. Понедельник 08:10
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В Дагестане туристический сезон стартовал с масштабного горного забега

Туристический сезон стартовал в Дагестане с самого масштабного в стране забега по горам. Самая длинная дистанция была рассчитана на 120 километров и проходила через невероятно красивые пейзажи республики, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя забега "Dagestan Wild Trail - 2023" Антона Жилина.

В Дагестане туристический сезон стартовал с масштабного горного забега

"В мероприятии поучаствовало более 1 650 человек из разных субъектов России, 40 процентов из которых были москвичами. Это самый крупный по количеству и по длине горный забег в России. Он проходит по территориям 5 горных районов Дагестана. Места были выбраны, исходя из условий бега и их живописности", — рассказал Жилин.

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