ЗАМАНА - Премьер-министр РД поучаствовал в открытии турнира «Локодзюдо»

Премьер-министр РД поучаствовал в открытии турнира «Локодзюдо»

Автор
13 марта, 2023. Понедельник 11:34
|||
Премьер-министр РД поучаствовал в открытии турнира «Локодзюдо»
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 11 марта, поучаствовал в церемонии торжественного открытия межрегиональных соревнований по дзюдо «Локодзюдо» среди мальчиков и девочек 10-13 лет.
Премьер-министр РД поучаствовал в открытии турнира «Локодзюдо»

Соревнования проходили в каспийском Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. В них участвовало до 450 ребят.

«Приветствую участников, гостей и организаторов турнира «Детская Лига «Локодзюдо» среди мальчиков и девочек. Дзюдо – один из самых популярных видов спорта, который оказывает влияние на формирование подрастающего поколения. Спортсмены, занимаясь этим видом единоборств, закаляют характер, непременно становятся сильными, волевыми, обретают уверенность в своих силах. Сегодня в республике дзюдо занимаются около 10 000 человек», — выступил на открытии мероприятия премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

Прочитано 46 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top