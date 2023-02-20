ЗАМАНА - В «Динамо» перешел игрок из РПЛ

В «Динамо» перешел игрок из РПЛ

Автор
20 февраля, 2023. Понедельник 13:52
|||
В «Динамо» перешел игрок из РПЛ

Футболист Гаджимурад Рамазанов перешел в махачкалинский клуб «Динамо» на правах аренды до конца сезона.

В «Динамо» перешел игрок из РПЛ

Дагестанский полузащитник ранее играл в «Урале», выступающем в Российской Премьер-лиге.

Рамазанов будет выступать в новой команде под номером 14, ему 25 лет, он сыграл за «Урал» 45 матчей, забив 4 гола.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top