Дагестанский полузащитник ранее играл в «Урале», выступающем в Российской Премьер-лиге.
Рамазанов будет выступать в новой команде под номером 14, ему 25 лет, он сыграл за «Урал» 45 матчей, забив 4 гола.
Футболист Гаджимурад Рамазанов перешел в махачкалинский клуб «Динамо» на правах аренды до конца сезона.
Дагестанский полузащитник ранее играл в «Урале», выступающем в Российской Премьер-лиге.
Рамазанов будет выступать в новой команде под номером 14, ему 25 лет, он сыграл за «Урал» 45 матчей, забив 4 гола.
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