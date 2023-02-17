ЗАМАНА - Дагестанские дартсмены поехали в Пятигорск на чемпионат СКФО

Дагестанские дартсмены поехали в Пятигорск на чемпионат СКФО

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17 февраля, 2023. Пятница 15:46
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Дагестанские дартсмены поехали в Пятигорск на чемпионат СКФО

Дагестанская сборная по дартсу отправилась на чемпионат СКФО, который пройдет в Пятигорске. 

Дагестанские дартсмены поехали в Пятигорск на чемпионат СКФО

В дагестанской команде числятся 23 спортсмена: 7 женщин и 16 мужчин. Участники мероприятия разыграют 6 комплектов медалей: в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, в командных соревнованиях среди мужчин и женщин. 

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