В дагестанской команде числятся 23 спортсмена: 7 женщин и 16 мужчин. Участники мероприятия разыграют 6 комплектов медалей: в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, в командных соревнованиях среди мужчин и женщин.
Дагестанские дартсмены поехали в Пятигорск на чемпионат СКФО
- Автор Дарья
- 17 февраля, 2023. Пятница 15:46
Дагестанская сборная по дартсу отправилась на чемпионат СКФО, который пройдет в Пятигорске.
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