Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы в чемпионском бою

Популярного спортсмена встретил и поздравил с победой глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов. «Очень рады, что этой победой ты снова доказал, что дагестанская школа смешанных единоборств – лучшая в мире, подготовляет спортсменов высочайшего уровня. Мы знаем, насколько тебе было тяжело биться там, где все поддерживали твоего соперника. Очень переживали за тебя, верили и ты не подвел, вернувшись домой с чемпионским поясом. Уверен, что этот трофей с тобой останется надолго», — выступил министр. Бойца встречал также его отец Рамазан Махачев. Несмотря на ночное время в аэропорту также собралось большое число болельщиков Ислама.