Популярного спортсмена встретил и поздравил с победой глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов. «Очень рады, что этой победой ты снова доказал, что дагестанская школа смешанных единоборств – лучшая в мире, подготовляет спортсменов высочайшего уровня. Мы знаем, насколько тебе было тяжело биться там, где все поддерживали твоего соперника. Очень переживали за тебя, верили и ты не подвел, вернувшись домой с чемпионским поясом. Уверен, что этот трофей с тобой останется надолго», — выступил министр. Бойца встречал также его отец Рамазан Махачев. Несмотря на ночное время в аэропорту также собралось большое число болельщиков Ислама.
Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы в чемпионском бою
- Автор Дарья
- 15 февраля, 2023. Среда 16:12
В махачкалинском аэропорту ночью встретили бойца Ислама Махачева, успешного защитившего свой чемпионский титул UFC в легком весе.
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