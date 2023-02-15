ЗАМАНА - В Минспорте Дагестана поощрили чемпионов мира по борьбе

В Минспорте Дагестана поощрили чемпионов мира по борьбе

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15 февраля, 2023. Среда 15:54
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В Минспорте Дагестана поощрили чемпионов мира по борьбе

В Минспорта Дагестана чествовали двух республиканских борцов, разместившихся на лидирующих местах в рейтинге популярного портала «Спортивная борьба Дагестана». 

В Минспорте Дагестана поощрили чемпионов мира по борьбе

2022 год на первой строчке рейтинга завершили лидер сборной РФ в весе до 61 кг, Абасгаджи Магомедов и дагестанский легионер сборной Албании Зелимхан Абакаров. Оба спортсмена являются победителями чемпионатов мира разных лет. С успехами в спорте их поздравили глава ведомства Сажид Сажидов и начальник Федерации спортивной борьбы Дагестана Гайдар Гайдаров. 

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