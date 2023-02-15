ЗАМАНА - В Каспийске пройдет Всероссийский турнир по грэпплингу

В Каспийске пройдет Всероссийский турнир по грэпплингу

Автор
15 февраля, 2023. Среда 14:46
|||
В Каспийске пройдет Всероссийский турнир по грэпплингу

Всероссийский турнир по грэпплингу DCC CHAMPIONSHIP состоится 25-26 февраля в Каспийске. 

В Каспийске пройдет Всероссийский турнир по грэпплингу

В спортивном мероприятии поучаствуют юноши и девушки от 12 до 20 лет.  «Мы провели четыре турнира серии DCC CHAMPIONSHIP, получив положительные отзывы со стороны Министерства спорта Дагестана и Федерации грэпплинга России. Теперь нашему турниру дали статус всероссийского.  Благодарим министра спорта Сажида Сажидова и президента Федерации грэпплинга Дагестана - Гаджимурада Абдуллаева», — высказался один из организаторов мероприятия Мухаммад Курбанов.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top