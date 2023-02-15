В Каспийске пройдет Всероссийский турнир по грэпплингу

В спортивном мероприятии поучаствуют юноши и девушки от 12 до 20 лет. «Мы провели четыре турнира серии DCC CHAMPIONSHIP, получив положительные отзывы со стороны Министерства спорта Дагестана и Федерации грэпплинга России. Теперь нашему турниру дали статус всероссийского. Благодарим министра спорта Сажида Сажидова и президента Федерации грэпплинга Дагестана - Гаджимурада Абдуллаева», — высказался один из организаторов мероприятия Мухаммад Курбанов.