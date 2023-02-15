ЗАМАНА - USADA рассмотрит сведения о якобы нарушении антидопинговых правил Махачевым

USADA рассмотрит сведения о якобы нарушении антидопинговых правил Махачевым

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15 февраля, 2023. Среда 13:12
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USADA рассмотрит сведения о якобы нарушении антидопинговых правил Махачевым

Антидопинговое агентство США USADA отреагировало на сведения о якобы использовании Исламом Махачевым запрещенных средств. 

USADA рассмотрит сведения о якобы нарушении антидопинговых правил Махачевым

Россиянина подозревают в незаконном использовании капельницы для восстановления перед сражением с австралийцем Александром Волкановски. Об этом заявил один из известных спортсменов.  Сам Махачев подчеркнул, что со стороны USADA и UFC к нему никаких претензий не поступало. Его несколько раз проверяли на наличие запрещенных средств как до поединка, так и после него. 

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