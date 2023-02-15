USADA рассмотрит сведения о якобы нарушении антидопинговых правил Махачевым

Россиянина подозревают в незаконном использовании капельницы для восстановления перед сражением с австралийцем Александром Волкановски. Об этом заявил один из известных спортсменов. Сам Махачев подчеркнул, что со стороны USADA и UFC к нему никаких претензий не поступало. Его несколько раз проверяли на наличие запрещенных средств как до поединка, так и после него.