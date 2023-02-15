Права на футболиста принадлежат махачкалинскому клубу «Динамо».
Дальневосточный клуб играет во 2-й лиге российского чемпионата.
За дагестанцев Лысенко в текущем сезоне сыграл в 1-й лиге 7 матчей.
Нападающий Сослан Лысенко остаток текущего сезона проведет на правах аренды за Футбольный клуб «Динамо – Владивосток».
Права на футболиста принадлежат махачкалинскому клубу «Динамо».
Дальневосточный клуб играет во 2-й лиге российского чемпионата.
За дагестанцев Лысенко в текущем сезоне сыграл в 1-й лиге 7 матчей.
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