ЗАМАНА - Форвард «Динамо» Лысенко поедет играть во Владивосток

Форвард «Динамо» Лысенко поедет играть во Владивосток

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15 февраля, 2023. Среда 02:22
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Форвард «Динамо» Лысенко поедет играть во Владивосток

Нападающий Сослан Лысенко остаток текущего сезона проведет на правах аренды за Футбольный клуб «Динамо – Владивосток».

Форвард «Динамо» Лысенко поедет играть во Владивосток

Права на футболиста принадлежат махачкалинскому клубу «Динамо».

Дальневосточный клуб играет во 2-й лиге российского чемпионата.

За дагестанцев Лысенко в текущем сезоне сыграл в 1-й лиге 7 матчей.

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