Волкановски заработал немного меньше – 1,08 млн $.
Стоит напомнить, что Ислам Махачев с успехом провел первую защиту чемпионского титула в UFC в легком весе, одолев австралийца Александра Волкановски единогласным решением судейского жюри.
Дагестанский боец Ислам Махачев после победы над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 получил гонорар в размере 1,1 млн долларов, пишет сайт The SportsGrail.
Волкановски заработал немного меньше – 1,08 млн $.
Стоит напомнить, что Ислам Махачев с успехом провел первую защиту чемпионского титула в UFC в легком весе, одолев австралийца Александра Волкановски единогласным решением судейского жюри.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..