ЗАМАНА - Более миллиона долларов заработал Ислам Махачев за бой с Волкановски

Более миллиона долларов заработал Ислам Махачев за бой с Волкановски

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14 февраля, 2023. Вторник 09:13
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Более миллиона долларов заработал Ислам Махачев за бой с Волкановски

Дагестанский боец Ислам Махачев после победы над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 получил гонорар в размере 1,1 млн долларов, пишет сайт The SportsGrail.

Более миллиона долларов заработал Ислам Махачев за бой с Волкановски

Волкановски заработал немного меньше – 1,08 млн $.

Стоит напомнить, что Ислам Махачев с успехом провел первую защиту чемпионского титула в UFC в легком весе, одолев австралийца Александра Волкановски единогласным решением судейского жюри.

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