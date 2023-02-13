Жирков играл за махачкалинскую команду с 2011 по 2013 год и провел 46 матчей во всех турнирах, сделав за это время 3 гола.
В составе «Анжи» футболист стал бронзовым призером Чемпионата России.
Экс-футболист «Анжи» Юрий Жирков принял решение завершить игровую карьеру в 39 лет.
Жирков играл за махачкалинскую команду с 2011 по 2013 год и провел 46 матчей во всех турнирах, сделав за это время 3 гола.
В составе «Анжи» футболист стал бронзовым призером Чемпионата России.
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