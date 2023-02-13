Бывший футболист «Анжи» Юрий Жирков завершил игровую карьеру

Жирков играл за махачкалинскую команду с 2011 по 2013 год и провел 46 матчей во всех турнирах, сделав за это время 3 гола.

В составе «Анжи» футболист стал бронзовым призером Чемпионата России.