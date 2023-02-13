За путевку на Первенство РФ борются одни из лучших дзюдоистов Северного Кавказа. В Ставрополь прибыли жители Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, Северной Осетии, Дагестана, Карачаево-Черкесской Республики и Ингушетии. Спортсмены выступают в 14 весовых категориях. Дагестанские дзюдоисты по итогам первого дня соревнований выиграли одно золото, два серебра и две бронзы.
Около 300 дзюдоистов поучаствовало в Первенстве СКФО в Ставрополе
- Автор Дарья
- 13 февраля, 2023. Понедельник 10:16
Первенство СКФО по дзюдо среди юниорок и юниоров до 23 лет состоялось в Ставрополе. В нем поучаствовало более 300 спортсменов, информирует пресс-служба телеканала «СвоеТВ».
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