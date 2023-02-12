ЗАМАНА - Шарапутдин Атаев стал победителем турнира на призы короля Марокко

Шарапутдин Атаев стал победителем турнира на призы короля Марокко

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12 февраля, 2023. Воскресенье 03:12
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Шарапутдин Атаев стал победителем турнира на призы короля Марокко

Дагестанец Шарапутдин Атаев одержал победу на международном турнире по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI.

Шарапутдин Атаев стал победителем турнира на призы короля Марокко

Спортсмен стал победителем соревнования в весовой категории до 86 кг.  В решающем сражении он одолел Лорена Берто Альфонсо, представлявшего Азербайджан.

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