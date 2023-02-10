ЗАМАНА - Уроженец Дагестана Арслан Зубаиров завоевал бронзу на Чемпионате России по греко-римской борьбе

Уроженец Дагестана Арслан Зубаиров завоевал бронзу на Чемпионате России по греко-римской борьбе

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10 февраля, 2023. Пятница 13:44
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Уроженец Дагестана Арслан Зубаиров завоевал бронзу на Чемпионате России по греко-римской борьбе

Дагестанец Арслан Зубаиров выиграл 3 место на прошедшем в Уфе чемпионате России по греко-римской борьбе.

Уроженец Дагестана Арслан Зубаиров завоевал бронзу на Чемпионате России по греко-римской борьбе

Призером соревнований махачкалинец, который представлял Москву, стал в весовой категории до 72 кг.

В сражении за бронзовую медаль Зубаиров со счетом 10:1 одолел представителя Чеченской республики Хамида Исаева.

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