Региональные соревнования прошли в спортивной школе имени Магомеда Джафарова.
По итогам первенства будет создана дагестанская сборная для участия на аналогичных турнирах уровня СКФО.
В прошедшем в Махачкале первенстве Дагестана по дзюдо среди юношей до 15 лет участвовало примерно 350 спортсменов, информирует пресс-служба Минспорта региона.
Региональные соревнования прошли в спортивной школе имени Магомеда Джафарова.
По итогам первенства будет создана дагестанская сборная для участия на аналогичных турнирах уровня СКФО.
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