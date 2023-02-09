ЗАМАНА - Порядка 350 дзюдоистов участвовало в Первенстве Дагестана

Порядка 350 дзюдоистов участвовало в Первенстве Дагестана

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09 февраля, 2023. Четверг 17:00
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Порядка 350 дзюдоистов участвовало в Первенстве Дагестана

В прошедшем в Махачкале первенстве Дагестана по дзюдо среди юношей до 15 лет участвовало примерно 350 спортсменов, информирует пресс-служба Минспорта региона. 

Порядка 350 дзюдоистов участвовало в Первенстве Дагестана

Региональные соревнования прошли в спортивной школе имени Магомеда Джафарова. 

По итогам первенства будет создана дагестанская сборная для участия на аналогичных турнирах уровня СКФО.

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