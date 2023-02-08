Соперниками дагестанцев стали футболисты «Сурхан» из Узбекистана.
Матч завершился со счетом 0:0. Далее махачкалинцы сыграют с ульяновским клубом «Волга».
Махачкалинский клуб «Динамо» сыграл на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.
Соперниками дагестанцев стали футболисты «Сурхан» из Узбекистана.
Матч завершился со счетом 0:0. Далее махачкалинцы сыграют с ульяновским клубом «Волга».
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