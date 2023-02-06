ЗАМАНА - Джамал Дибиргаджиев пополнил состав московского «Велеса»

Джамал Дибиргаджиев пополнил состав московского «Велеса»

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06 февраля, 2023. Понедельник 14:14
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Джамал Дибиргаджиев пополнил состав московского «Велеса»

Играющий в Первой лиге российского футбола клуб «Велес» подписал контракт о сотрудничестве с дагестанцем Джамалом Дибиргаджиевым.

Джамал Дибиргаджиев пополнил состав московского «Велеса»

Дибиргаджиев ранее уже имеет опыт выступления за этот московский клуб – с февраля 2018 по июнь 2019 года.

Стоит заметить, что в текущем сезоне дагестанец начинал играть за махачкалинский клуб «Динамо» и отметился тремя голами.

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