Джамал Дибиргаджиев пополнил состав московского «Велеса»

Играющий в Первой лиге российского футбола клуб «Велес» подписал контракт о сотрудничестве с дагестанцем Джамалом Дибиргаджиевым.

Дибиргаджиев ранее уже имеет опыт выступления за этот московский клуб – с февраля 2018 по июнь 2019 года.

Стоит заметить, что в текущем сезоне дагестанец начинал играть за махачкалинский клуб «Динамо» и отметился тремя голами.