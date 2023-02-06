Дибиргаджиев ранее уже имеет опыт выступления за этот московский клуб – с февраля 2018 по июнь 2019 года.
Стоит заметить, что в текущем сезоне дагестанец начинал играть за махачкалинский клуб «Динамо» и отметился тремя голами.
Играющий в Первой лиге российского футбола клуб «Велес» подписал контракт о сотрудничестве с дагестанцем Джамалом Дибиргаджиевым.
Дибиргаджиев ранее уже имеет опыт выступления за этот московский клуб – с февраля 2018 по июнь 2019 года.
Стоит заметить, что в текущем сезоне дагестанец начинал играть за махачкалинский клуб «Динамо» и отметился тремя голами.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..