Гаджимагомедов в поединке весовой категории до 92 кг досрочно победил в сражении с Махмудом Эльсалимани из Египта.
Атаев в весе до 86 кг единогласным решением судей одолел Аделя Алхиндави из Иордании.
Дагестанские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарапутдин Атаев одержали победу в первых боях на Международном турнире на призы короля Марокко.
Гаджимагомедов в поединке весовой категории до 92 кг досрочно победил в сражении с Махмудом Эльсалимани из Египта.
Атаев в весе до 86 кг единогласным решением судей одолел Аделя Алхиндави из Иордании.
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