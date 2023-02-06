Накануне победитель Игр-2020 в Токио показал досрочный успех в бою с экс-чемпионом WBA из Панамы Изреелем Корралесом.
Эта победа стала 8-й для дагестанца в его профессиональной карьере при 8 проведенных сражениях.
Известный боксер Альберт Батыргазиев может попасть в топ-15 рейтинга WBA в легком весе.
Накануне победитель Игр-2020 в Токио показал досрочный успех в бою с экс-чемпионом WBA из Панамы Изреелем Корралесом.
Эта победа стала 8-й для дагестанца в его профессиональной карьере при 8 проведенных сражениях.
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