Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев войдет в топ-15 рейтинга WBA

Известный боксер Альберт Батыргазиев может попасть в топ-15 рейтинга WBA в легком весе.

Накануне победитель Игр-2020 в Токио показал досрочный успех в бою с экс-чемпионом WBA из Панамы Изреелем Корралесом.

Эта победа стала 8-й для дагестанца в его профессиональной карьере при 8 проведенных сражениях.