Юсуп Абдусаламов возглавил сборную Таджикистана по вольной борьбе

В прошлом известный вольник из Дагестана работал в качестве тренера со сборными Польши и Румынии.

Спортсмен выступал на борцовском ковре за сборную Таджикистана, был в ее составе медалистом Олимпийских игр и других важных соревнований.