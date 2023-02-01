Турнир будет идти 2-10 февраля в Марракеше.
Гаджимагомедов выступает в весе до 92 кг, а Атаев выйдет на поле боя, представляя категорию до 86 кг.
Муслим Гаджимагомедов и Шарапутдин Атаев в составе российской сборной России по боксу поучаствуют в престижном международном турнире на призы короля Марокко Мухаммеда VI.
Турнир будет идти 2-10 февраля в Марракеше.
Гаджимагомедов выступает в весе до 92 кг, а Атаев выйдет на поле боя, представляя категорию до 86 кг.
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