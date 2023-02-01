ЗАМАНА - Новым соперником Артура Бетербиева станет британский спортсмен

Новым соперником Артура Бетербиева станет британский спортсмен

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01 февраля, 2023. Среда 09:44
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Новым соперником Артура Бетербиева станет британский спортсмен

Обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, который выиграл Артур Бетербиев, станет британец Каллум Смит. Об этом проинформировал руководитель WBC Маурисио Сулейман.

Новым соперником Артура Бетербиева станет британский спортсмен

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее дагестанец наряду с чемпионским титулом WBC с успехом отстоял чемпионские титулы WBO и IBF.

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