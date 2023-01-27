Шамиль Абдурахимов покинул UFC

Шамиль Абдурахимов больше не является бойцом UFC, информируют соцсети UFC Roster Watch.

Дагестанец выступал в заокеанской компании с 2015 года и сделал 11 боев, в которых одержал 5 побед и потерпел 6 неудач.

В общем у него 20 побед и 8 поражений.