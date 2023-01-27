ЗАМАНА - Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальный контрольный матч в Кисловодске

Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальный контрольный матч в Кисловодске

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27 января, 2023. Пятница 10:12
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Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальный контрольный матч в Кисловодске

Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальную игру на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.

Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальный контрольный матч в Кисловодске

Дагестанцы встретятся с представителем Второй лиги – «Спартаком» из Нальчика.

Старт матча в 12:00.

В двух предыдущих играх махачкалинцы одержали победу.

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