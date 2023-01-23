Дагестанец вышел на замену и отправил победный мяч в ворота сверстников из Ливерпуля. Матч завершился со счетом 1:0.
Ранее юноша принес победу своей команде в игре против сверстников из «Манчестер Сити».
Амир Ибрагимов снова отличился за «Манчестер Юнайтед» U16 в регулярной игре чемпионата Англии.
Дагестанец вышел на замену и отправил победный мяч в ворота сверстников из Ливерпуля. Матч завершился со счетом 1:0.
Ранее юноша принес победу своей команде в игре против сверстников из «Манчестер Сити».
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