ЗАМАНА - Дагестанец Амир Ибрагимов продолжает успешно играть в «Манчестер Юнайтед»

Дагестанец Амир Ибрагимов продолжает успешно играть в «Манчестер Юнайтед»

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23 января, 2023. Понедельник 13:22
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Дагестанец Амир Ибрагимов продолжает успешно играть в «Манчестер Юнайтед»

Амир Ибрагимов снова отличился за «Манчестер Юнайтед» U16 в регулярной игре чемпионата Англии.

Дагестанец Амир Ибрагимов продолжает успешно играть в «Манчестер Юнайтед»

Дагестанец вышел на замену и отправил победный мяч в ворота сверстников из Ливерпуля. Матч завершился со счетом 1:0.

Ранее юноша принес победу своей команде в игре против сверстников из «Манчестер Сити».

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