На втором подготовительном этапе, который шел в Махачкале с 6 января, команда проводила двухразовые тренировки и одну контрольную игру.
Следующий этап подготовки начнется в Кисловодске с 21 января.
Махачкалинский клуб «Динамо» завершил 2-й зимний учебно-тренировочный сбор.
На втором подготовительном этапе, который шел в Махачкале с 6 января, команда проводила двухразовые тренировки и одну контрольную игру.
Следующий этап подготовки начнется в Кисловодске с 21 января.
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