ЗАМАНА - Дагестанец Амир Ибрагимов забил победный гол в игре за «Манчестер Юнайтед» U15

Дагестанец Амир Ибрагимов забил победный гол в игре за «Манчестер Юнайтед» U15

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19 января, 2023. Четверг 09:31
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Дагестанец Амир Ибрагимов забил победный гол в игре за «Манчестер Юнайтед» U15

Футболист Амир Магомедов, играющий за британский клуб «Манчестер Юнайтед», забил победный мяч в матче против ровесников из «Манчестер Сити». 

Дагестанец Амир Ибрагимов забил победный гол в игре за «Манчестер Юнайтед» U15

Дагестанец вышел на поле с капитанской повязкой и сделал единственный гол в этой игре. Стоит напомнить, что в конце лета 2022 года Ибрагимов продлил договор с «Манчестер Юнайтед». 

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